Dramma sulla A4: incidente tra tre auto, una donna muore carbonizzata

Dramma sulla A4, la Torino-Trieste. Tra Soave e Montebello, in direzione Venezia, tre auto sono rimaste coinvolte in un Drammatico schianto – con una donna che è morta carbonizzata in seguito all'incendio di una delle vetture (due sono stati i mezzi a prendere a fuoco, mentre la terza vettura è stata coinvolta di striscio).

Dramma sulla A4, la Torino-Trieste. Tra Soave e Montebello, in direzione Venezia, tre auto sono rimaste coinvolte in un drammatico schianto – con una donna che è morta carbonizzata in seguito all’ince ...

Il dramma di Manila Nazzaro: 'Lorenzo Amoruso e io abbiamo perso il nostro bambino’

Manila Nazzaro confessa il dramma che sta vivendo con il compagno Lorenzo Amoruso. Sul social, in un lungo post, la bella 43enne rivela: “Abbiamo perso il nostro bambino”. Il nuovo anno per la coppia ...

