Covid, l'Italia torna a colori diversi dopo l'Epifania. Allo studio anche una zona bianca (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il governo prepara il calendario delle nuove restrizioni dal 7 al 15 gennaio, che saranno probabilmente contenute in un provvedimento ponte prima di un nuovo Dpcm da far entrare in vigore dal 16 gennaio. Possibile la proroga del divieto di spostamento tra le regioni e la zona rossa per il weekend 9-10 gennaio. Il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini propone una zona bianca per le Regioni con gli indicatori migliori che consentirebbe di aprire teatri, cinema e musei Leggi su tg24.sky (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il governo prepara il calendario delle nuove restrizioni dal 7 al 15 gennaio, che saranno probabilmente contenute in un provvedimento ponte prima di un nuovo Dpcm da far entrare in vigore dal 16 gennaio. Possibile la proroga del divieto di spostamento tra le regioni e larossa per il weekend 9-10 gennaio. Il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini propone unaper le Regioni con gli indicatori migliori che consentirebbe di aprire teatri, cinema e musei

