Covid-19, in Germania lockdown fino al 31 gennaio? L'ipotesi è sempre più viva (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il governo centrale tedesco ed i 16 Stati federali avrebbero concordato di estendere il lockdown al 31 gennaio per frenare la crescita dei contagi. Lo riporta la Bild nel giorno dell'incontro tra la cancelliera Angela Merkel ed i capi dei governi dei Laender per discutere i nuovi provvedimenti. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania Covid Germania, 9.847 nuovi casi e 302 morti in 24 ore Adnkronos Covid, diretta: Gran Bretagna e Germania verso lockdown. Dubbi vaccino per variante sudafricana

Mondo - Sabato il Paese ha registrato 277.346 contagi, superando ormai i 20 milioni di casi, mentre i morti sono oltre 350 mila, registra la Johns Hopkins University. E altri 115 mila americani ...

Vaccino anti-Covid, in Italia somministrate ad oggi 118mila dosi. Il confronto dopo una settimana: in Ue solo la Germania fa meglio

Dal 27 dicembre alla mezzanotte tra il 3 e il 4 gennaio sono state somministrate in Italia 118.554 dosi di vaccino, 65.515 delle quali a donne, 43.939 ad uomini. È questa la situazione a una settimana ...

