Coronavirus | ricoveri oltre quota 720 | i decessi sono 21

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giuliastati rilevati 328 nuovi contagi su 2.767 tamponi (pari all'11,8 per cento), di cui 329 test rapidi antigenici. Iregistrati21 , a cui si aggiungono ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ricoveri

Sono deceduti oggi, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, due pazienti: un 70enne di Sperone (Avellino) e un ...UDINE. Le scuole superiori in Friuli Venezia Giulia non riapriranno dopo le Festività. La decisione della Regione prende il via vista la situazione epidemiologica che mostra tutte le curve di nuovo in ...