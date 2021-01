Cambiano i parametri dei colori? Ora si temono lunghe chiusure

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Luca Sablone Il governo valuta l'ipotesi di mettere l'Italia in zona rossa nei prossimi weekend. Saranno rivisti gli indicatori che determinano i? Intanto spunta la zona bianca che fa sperare Prepariamoci ad altre. Anche l'inizio del 2021 sarà caratterizzato da una serie di norme che limiteranno ulteriormente le nostre libertà. Preoccupato dalla situazione epidemiologica, il governo sta studiando un provvedimento ponte per uniformare su tutto il territorio nazionale le restrizioni (senza distinzione di fasce di) dal 7 al 15 gennaio in attesa di partorire un nuovo Dpcm. Nella giornata di ieri si è tenuto un vertice tra il premier Giuseppe Conte, Roberto Speranza e il Comitato tecnico-scientifico. Nel corso del confronto sono emerse diverse ipotesi, come l'anticipo del coprifuoco alle ore 20, il ...