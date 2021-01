Calciomercato Serie A LIVE: tutte le notizie e le trattative di giornata (Di lunedì 4 gennaio 2021) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A Marsiglia, Villas Boas allo scoperto: «Seguiamo Milik ma la trattativa non è semplice» – «Abbiamo molti problemi, come sapete, a causa dell’immobilismo nell’ultima finestra di mercato. Non è l’unica opzione ma è sicuramente la pista più difficile. È un giocatore importante. Al momento non è facile. Discuteremo di nuovo con il presidente, per sapere cosa possiamo fare. Al momento stiamo vagliando molte opzioni e siamo in una posizione in cui dobbiamo fare qualcosa» UFFICIALE – Torino, ceduto Millico in prestito al Frosinone – «Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Frosinone Calcio, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2021, il diritto alle ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021): gli ultimi aggiornamenti sule, i rumors e i retroscena relativi al mercato dellaA Marsiglia, Villas Boas allo scoperto: «Seguiamo Milik ma la trattativa non è semplice» – «Abbiamo molti problemi, come sapete, a causa dell’immobilismo nell’ultima finestra di mercato. Non è l’unica opzione ma è sicuramente la pista più difficile. È un giocatore importante. Al momento non è facile. Discuteremo di nuovo con il presidente, per sapere cosa possiamo fare. Al momento stiamo vagliando molte opzioni e siamo in una posizione in cui dobbiamo fare qualcosa» UFFICIALE – Torino, ceduto Millico in prestito al Frosinone – «Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Frosinone Calcio, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2021, il diritto alle ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato in Serie A: le strategie squadra per squadra Sky Sport La Top-11 del 2020 secondo il quotidiano L'Equipe: Cristiano Ronaldo unico giocatore di Serie A, assente Messi

Il noto quotidiano sportivo francese ha messo insieme la squadra dei giocatori che più si sono messi in luce nel corso del 2020: assente sua maestà Leo Messi. In porta il quotidiano francese ha scelto ...

Serie B: Reggiana Pescara, le formazioni ufficiali

Serie B: Reggiana Pescara, Breda perde Bocchetti e Maistro e rilancia Busellato tra i titolari. In difesa gli unici dubbi. Tandem offensivo composto da Ceter e Galano. Fischio d'inizio ore 18 ...

