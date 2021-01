Belen Rodriguez criticata per De Martino e Spinalbese: lei replica (Di lunedì 4 gennaio 2021) Belen Rodriguez torna a rispondere alle critiche sulla sua vita privata dopo l’addio a Stefano De Martino e la love story con Antonino Spinalbese. La showgirl è finita nel mirino di alcuni follower che hanno commentato le foto romantiche che raccontano la storia d’amore con Antonino. L’hair stylist e la modella argentina stanno vivendo un momento magico e non si nascondono più. Sui rispettivi profili Instagram pubblicano spesso foto che li ritraggono insieme con dediche dolcissime. L’ultima immagine apparsa sul profilo di Belen ritrae Antonino nella baita in montagna in cui la coppia ha trascorso le vacanze di Natale. “E scusa se non parlo abbastanza ma ho una scuola di danza nello stomaco”, ha scritto la showgirl, citando una nota canzone di Coez. In tanti hanno commentato la foto, non solo ... Leggi su dilei (Di lunedì 4 gennaio 2021)torna a rispondere alle critiche sulla sua vita privata dopo l’addio a Stefano Dee la love story con Antonino. La showgirl è finita nel mirino di alcuni follower che hanno commentato le foto romantiche che raccontano la storia d’amore con Antonino. L’hair stylist e la modella argentina stanno vivendo un momento magico e non si nascondono più. Sui rispettivi profili Instagram pubblicano spesso foto che li ritraggono insieme con dediche dolcissime. L’ultima immagine apparsa sul profilo diritrae Antonino nella baita in montagna in cui la coppia ha trascorso le vacanze di Natale. “E scusa se non parlo abbastanza ma ho una scuola di danza nello stomaco”, ha scritto la showgirl, citando una nota canzone di Coez. In tanti hanno commentato la foto, non solo ...

Advertising

blogtivvu : Belen Rodriguez accusata di essere una “mangiauomini” replica in modo perfetto – FOTO - infoitcultura : Belen Rodriguez, gli auguri senza biancheria infiammano i social - infoitcultura : Belen Rodriguez, foto di famiglia per Capodanno | Come si è mostrato il “clan” - infoitcultura : Belen Rodriguez e i mocassini Chanel: ecco la scarpa cult del 2021 - infoitcultura : Belen Rodriguez, strana osservazione sui suoi ex e poi svela: “E’ una dote rara” -