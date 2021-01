Archivio di Stato di Firenze | riapertura entro primavera e in sicurezza | così tornerà disponibile per gli studiosi di tutto il mondo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Esiste dalla metà del XIX secolo. È la memoria materiale di, della Toscana e di una parte considerevole di storia italiana. Per questo ogni anno l’didiè meta di migliaia diche arrivano da ogni parte delper consultare carte e microfilm di ben 600 fondi archivistici che abbracciano un arco temporale che va dall’VIII secolo fino ai giorni nostri. Purtroppo l’emergenza sanitaria sin dalla scorsa estate ha causato notevoli problemi all’istituto (e non solo a quello fiorentino), con ingressi contingentati e rallentamento forzato dell’attività di studio e di ricerca. Adessopare in via di risoluzione perché l’arrivo di un nuovo dirigente, lo stanziamento di fondi ad hoc da parte del Ministero per i beni e le attività ...