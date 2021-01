Usa, i figli sono positivi e non mettono la mascherina: lei li prende a calci e pugni (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo essere risultati positivi al Covid , i suoi figli si erano rifiutati di indossare la mascherina. Allora lei, Sarah Michelle Boone , 32 anni, li ha presi a calci e pugni, tentando di soffocare uno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo essere risultatial Covid , i suoisi erano rifiutati di indossare la. Allora lei, Sarah Michelle Boone , 32 anni, li ha presi a, tentando di soffocare uno ...

Sarah Michelle Boone, un passato di alcolista e precedenti di violenza domestica, è stata arrestata e poi liberata su cauzione ...

