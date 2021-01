Tragedia in casa Athletic Bilbao: morto il giovane calciatore Gandiaga (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tragedia per l’Athletic Bilbao e per il mondo del calcio. A 23 anni è scomparso il giovane Aitor Gandiaga, calciatore che club basco aveva deciso di mandare in prestito in Tercera Division per permettergli di crescere e giocare con continuità. Secondo i media spagnoli, il giovane sarebbe rimasto vittima di un grave incidente stradale dopo essersi schiantato con la sua auto contro un autobus per cause che sarebbero ancora da accertare.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/AthleticClub/status/1345819314440597504?s=20" ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 4 gennaio 2021)per l’e per il mondo del calcio. A 23 anni è scomparso ilAitorche club basco aveva deciso di mandare in prestito in Tercera Division per permettergli di crescere e giocare con continuità. Secondo i media spagnoli, ilsarebbe rimasto vittima di un grave incidente stradale dopo essersi schiantato con la sua auto contro un autobus per cause che sarebbero ancora da accertare.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/Club/status/1345819314440597504?s=20" ITA Sport Press.

