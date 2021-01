Roma-Sampdoria oggi, Serie A: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni (Di domenica 3 gennaio 2021) Riparte la Serie A dopo la pausa natalizia e riprende il cammino della Roma, che ospita all’Olimpico la Sampdoria nel match valevole per la quindicesima giornata. Un match importante per i giallorossi per continuare a mantenere la scia del treno Champions, ma la Roma dovrà fare attenzione al grande ex Claudio Ranieri, con la sua Sampdoria che cerca punti dopo il ko casalingo contro il Sassuolo. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi Fonseca dovrà fare a meno dell’infortunato Pedro, con lo slittamento in zona offensiva di Pellegrini insieme a Mkhitaryan e Dzeko. Altra assenza importante quella di Spinazzola e sulla corsia di sinistra agirà Bruno Peres. Ranieri, invece, si affiderà al solito Quagliarella, con Verre che dovrebbe ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) Riparte laA dopo la pausa natalizia e riprende il cammino della, che ospita all’Olimpico lanel match valevole per la quindicesima giornata. Un match importante per i giallorossi per continuare a mantenere la scia del treno Champions, ma ladovrà fare attenzione al grande ex Claudio Ranieri, con la suache cerca punti dopo il ko casalingo contro il Sassuolo. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite diA TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi Fonseca dovrà fare a meno dell’infortunato Pedro, con lo slittamento in zona offensiva di Pellegrini insieme a Mkhitaryan e Dzeko. Altra assenza importante quella di Spinazzola e sulla corsia di sinistra agirà Bruno Peres. Ranieri, invece, si affiderà al solito Quagliarella, con Verre che dovrebbe ...

