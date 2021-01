Parma Torino 0-3 | cronaca e tabellino

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 gennaio 2021) Allo stadio Tardini il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola eIlsbanca il Tardini, trova il secondo successo stagionale e abbandona l’ultimo posto in classifica; finalmente una prestazione convincente per gli uomini di Giampaolo che trovano il vantaggio in apertura con Singo, soffrono nelle fasi centrali della gara il ritorno di unche difetta e parecchio nella mira e nel finale prima Izzo trova il raddoppio ed a tempo scaduto ci pensa Gojak a mettere la ciliegina. Da segnalare anche i due assist di Belotti, oggi in formato trequartista. Questa ladel match: Sintesi0-3 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio E’ granata il primo ...