Larry King ricoverato per Covid (Di domenica 3 gennaio 2021) Il famoso giornalista americano Larry King ha contratto il Covid-19 ed è ricoverato in ospedale da più di una settimana a Los Angeles. Lo ha annunciato sabato la Cnn, l'emittente televisiva americana in cui ha lavorato per 25 anni. Larry King, 87 anni, è stato ricoverato al Cedars Sinai Medical Center, secondo "una fonte vicina alla famiglia", ha detto la Cnn. Il giornalista soffre di diabete di tipo 2 e ha sofferto di vari problemi di salute, tra cui diversi attacchi di cuore, un cancro ai polmoni. Noto per le sue maniche di camicia arrotolate, cravatte multicolori, bretelle e grandi occhiali, conduttore del Larry King Live per 25, King, ritiratosi nel 2010, ha intervistato tutti i presidenti degli Stati Uniti dal ...

