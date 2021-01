In Israele ci si vaccina sette giorni su sette. Ti metti in fila e zac. Sono già al 12% della popolazione (Di domenica 3 gennaio 2021) Mentre in Italia la vaccinazione anti Covid procede a rilento e in mezzo a decine di incognite, in Israele viaggia a livelli altissimi. Lo racconta, su La Stampa, la scrittrice e traduttrice Elena Loewenthal. A Tel Aviv ci si vaccina in una tensostruttura eretta in pochi giorni, al centro di Piazza Rabin, nel cuore della città. La campagna vaccinale è iniziata due settimane fa e il 12% della popolazione ha ricevuto già la prima dose ed ha fissato l’appuntamento per la seconda. Si fanno 120mila iniezioni al giorno e da qualche giorno può prenotare la sua dose anche chi non è cittadino né residente ma si trova in Israele e ha più di sessant’anni. In poche settimane, di questo passo, tutta la popolazione del paese al di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 gennaio 2021) Mentre in Italia lazione anti Covid procede a rilento e in mezzo a decine di incognite, inviaggia a livelli altissimi. Lo racconta, su La Stampa, la scrittrice e traduttrice Elena Loewenthal. A Tel Aviv ci siin una tensostruttura eretta in pochi, al centro di Piazza Rabin, nel cuorecittà. La campagnale è iniziata due settimane fa e il 12%ha ricevuto già la prima dose ed ha fissato l’appuntamento per la seconda. Si fanno 120mila iniezioni al giorno e da qualche giorno può prenotare la sua dose anche chi non è cittadino né residente ma si trova ine ha più di sessant’anni. In poche settimane, di questo passo, tutta ladel paese al di ...

