'Gf 13', Francesca Rocco e Giovanni Masiero svelano a 'Verissimo' il sesso del secondo bebè in arrivo! (Di domenica 3 gennaio 2021) È tempo di novità per Francesca Rocco e Giovanni Masiero. La coppia, ormai insieme da circa 7 anni, è oggi all'apice della felicità. È in arrivo un secondo bebé, come da loro annunciato a Verissimo. Francesca e Giovanni si erano conosciuti nella Casa del Gf 13 e lì, tra loro era stato subito amore. A distanza di anni, la loro relazione prosegue a gonfie vele ed anzi, i due sono oggi marito e moglie e sono già diventati una grande famiglia alcuni anni fa, quando la Rocco aveva messo al mondo la prima figlia, Ginevra. Ora, i due si ritrovano a dover vivere una nuova gravidanza. La coppia ha quindi voluto annunciare il sesso del nuovo nascituro: si tratta ancora una volta di una femmina! È quindi in arrivo una sorellina per la piccola ...

