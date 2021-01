Diretta/ Juventus Udinese (risultato 0-0) streaming DAZN: gol annullato a De Paul (Di domenica 3 gennaio 2021) Diretta Juventus Udinese. streaming video DAZN del match posticipo per la quindicesima giornata d'andata del campionato di Serie A. Leggi su ilsussidiario (Di domenica 3 gennaio 2021)videodel match posticipo per la quindicesima giornata d'andata del campionato di Serie A.

SkySport : Juventus-Udinese 0-0, il risultato in diretta LIVE - zazoomblog : Juventus-Udinese diretta dalle 20.45 Le formazioni: cè Dybala con Ronaldo - #Juventus-Udinese #diretta #dalle - orobicocazzaro : Seguendo Juventus Udinese sulla diretta di Nati Per Vincere ???? - raspa90 : RT @repubblica: Diretta Juventus-Udinese 0-0 - zazoomblog : LIVE Juventus-Udinese 0-0 Serie A calcio 2021 in DIRETTA: si parte a Torino Juve a caccia del riscatto - #Juventus… -