Covid | nuove regole dal 7 gennaio | ipotesi fine settimana rossi in tutte le Regioni

Leggi su optimagazine

(Di domenica 3 gennaio 2021) Ci saranno probabilmentedal 7per contenere i contagi da-19 e prevenire un’eventuale terza ondata (la seconda non si è del tutto placata, questo è bene ribadirlo). Come riportato dall’edizione odierna di ‘Repubblica‘, il Governo starebbe decidendo di applicare ulteriori strette dopo le festività natalizie: il verdetto arriverà già nelle pme ore (purtroppo la curva epidemiologica cresce, e continuerà così per almeno un’altrasecondo le ultime previsioni), o comunque entro l’inizio della pma(per meglio prepararsi alle direttive da seguire, al momento ancora in fase di concepimento). Ledal 7potrebbero includere una zona ...