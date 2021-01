Coronavirus, 8 morti nelle ultime 24 ore: sono 1615 dall'inizio della pandemia / La mappa del virus in tempo reale (Di domenica 3 gennaio 2021) ANCONA - Altri 8 morti causa Covid oggi, 3 gennaio 2021, nelle Marche, cinque donne e tre uomini. Le vittime dall'inizio della pandemia nella nostra regione salgono così a 1.615. Avevano tutte ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 3 gennaio 2021) ANCONA - Altri 8causa Covid oggi, 3 gennaio 2021,Marche, cinque donne e tre uomini. Le vittimenella nostra regione salgono così a 1.615. Avevano tutte ...

giuliainnocenzi : Delle 470.000 dosi di vaccino arrivate in Italia ne sono state utilizzate solo 35.000.Dopo il record del nostro pae… - Corriere : Il bollettino di oggi 3 gennaio: 14.245 nuovi casi e 347 morti. Il tasso di positività ... - sole24ore : Coronavirus oggi. Usa, superati i 350mila morti. Ricoverato in ospedale il giornalista Larry King… - cdghietta : RT @eziomauro: Coronavirus, il bollettino di oggi, 3 gennaio: 14.245 nuovi casi e 347 morti - IlMattinoFoggia : #Coronavirus , i calcoli allarmanti del fisico @Rb_Bat Battiston: #Puglia tra le 5 regioni italiane in seconda pien… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus morti Coronavirus: 14.245 nuovi contagi e 347 morti Rai News Coronavirus Italia: 11.831 nuovi casi e 347 decessi registrati nelle ultime 24 ore / Il bollettino

Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.

Coronavirus, vaccinati 810 operatori di Villa Sofia e Cervello

Grazie al no stop vaccinazioni avviato dall’azienda ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, dallo scorso 31 dicembre a oggi sono già, complessivamente, 810 gli operatori sanitari vaccinati. Di questi, ...

Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.Grazie al no stop vaccinazioni avviato dall’azienda ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, dallo scorso 31 dicembre a oggi sono già, complessivamente, 810 gli operatori sanitari vaccinati. Di questi, ...