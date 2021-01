Chi è la (vera) regina degli scacchi? Ecco svelato il mistero - (Di domenica 3 gennaio 2021) Marina Lanzone Beth Harmon è esistita davvero? Sì e no. Tutta la verità su La regina degli scacchi "Fu la scacchiera a colpirmi. Esiste un mondo in quelle 64 case. Mi sento sicura lì. Posso dominarlo ed è prevedibile. So che se mi faccio male è solo colpa mia". Ne è convinta Elizabeth Harmon, protagonista della serie "La regina degli scacchi", interpretata da una perfetta Anya Taylor-Joy. La fiction, uscita su Netflix il 23 ottobre, ha scalato in poche settimana la classifica, rientrando tra le prime dieci serie più viste in Italia. Non è difficile immaginare il perché. La trama "The Queen’s Gambit" - questo il titolo originale che fa riferimento al "Gambetto di donna", una mossa tipica del gioco - è ambientato negli Stati Uniti tra gli anni ’50 e ’60. ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 3 gennaio 2021) Marina Lanzone Beth Harmon è esistita davvero? Sì e no. Tutta la verità su La"Fu laera a colpirmi. Esiste un mondo in quelle 64 case. Mi sento sicura lì. Posso dominarlo ed è prevedibile. So che se mi faccio male è solo colpa mia". Ne è convinta Elizabeth Harmon, protagonista della serie "La", interpretata da una perfetta Anya Taylor-Joy. La fiction, uscita su Netflix il 23 ottobre, ha scalato in poche settimana la classifica, rientrando tra le prime dieci serie più viste in Italia. Non è difficile immaginare il perché. La trama "The Queen’s Gambit" - questo il titolo originale che fa riferimento al "Gambetto di donna", una mossa tipica del gioco - è ambientato negli Stati Uniti tra gli anni ’50 e ’60. ...

NicolaPorro : L’Italia è in una situazione kafkiana: gli effetti dell’epidemia sono aggravati da chi dovrebbe gestirla ??… - artoo1954 : @CarloCalenda Pacificazione tra chi? La pandemia ha già avuto l’effetto di unire in un solo sentire gli Italiani, a… - LucaMagmo : RT @dadamaiorino70: La tua vera essenza e quella di chi hai accanto si evidenzia più chiaramente in momenti come questo .... VIRUS VERiTAS… - Robinho_tj : La vera lotta per chi è indietro. L'autentica sinistra. Grazie di esserci #Aboubakar Sei la speranza. ?? - marcotwit18 : RT @marcotwit18: @Zziagenio78 La ciabatta seguiva una traiettoria facilmente evitabile, il battipanni si rompeva subito e il manico di scop… -