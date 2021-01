Calciomercato Milan – Centrocampo, piacciono Soumaré e Thuram | News (Di domenica 3 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Calciomercato Milan - Boubakary Soumaré e Khéphren Thuram, in forza a Lille e Nizza, possono rappresentare delle alternative per la mediana Calciomercato Milan – Centrocampo, piacciono Soumaré e Thuram News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 3 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Boubakarye Khéphren, in forza a Lille e Nizza, possono rappresentare delle alternative per la medianaPianeta

MatteoPedrosi : #Meité-#Krunic: prove di scambio. E #Nkoulou... - DiMarzio : #Calciomercato | La volontà del #Milan è chiara: #Krunic a gennaio non si muove - sa_cantone : Mi risulta che ci sia stata una prima offerta del #Milan per Kouadio #Kone, che sarebbe però stata respinta dal Tol… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Centrocampo, piacciono #Soumare e #Thuram | #News - #ACMilan #Milan #SempreMilan (… - cmdotcom : #Milan, il ritorno di #Kjaer non ferma la caccia al difensore: avanti su #Simakan, le ultime -