Bentancur: “Non abbiamo iniziato con la giusta mentalità, poi è prevalsa la voglia di vincere” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Rodrigo Bentancur ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita contro l’Udinese, vinta per 4-1. Queste le parole del centrocampista della Juventus: “Non abbiamo iniziato con la mentalità giusta, poi abbiamo messo in campo voglia di vincere. abbiamo fatto bene, anche se è calata la concentrazione e abbiamo concesso un gol. Oggi è calata l’attenzione due volte e dobbiamo migliorare quest’aspetto. Dobbiamo migliorare tanto. Il gol? Se faccio assist va bene lo stesso, basta vincere le partite“. Foto: canali ufficiali Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 4 gennaio 2021) Rodrigoha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita contro l’Udinese, vinta per 4-1. Queste le parole del centrocampista della Juventus: “Noncon la, poimesso in campodifatto bene, anche se è calata la concentrazione econcesso un gol. Oggi è calata l’attenzione due volte e dobbiamo migliorare quest’aspetto. Dobbiamo migliorare tanto. Il gol? Se faccio assist va bene lo stesso, bastale partite“. Foto: canali ufficiali Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

