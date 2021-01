Atalanta-Sassuolo oggi, Serie A: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni (Di domenica 3 gennaio 2021) Atalanta-Sassuolo oggi: la Serie A torna in campo per il primo turno dopo la pausa natalizia. A Bergamo si sfideranno i nerazzurri e i neroverdi, in un match che promette spettacolo. Da una parte gli uomini di Gasperini, settimi in classifica a quota 22 punti, dopo un inizio di stagione fatto di un’altalena di emozioni fra campo e spogliatoio, dall’altra quelli di De Zerbi, quarti in graduatoria con 26 punti totalizzati sin qui, per molti la squadra rivelazione della stagione. Chi la spunterà in questo duello fatto di filosofia e talento? La parola al campo…l’unico giudice supremo. Atalanta-Sassuolo oggi: la partita si terrà domenica 3 gennaio 2021, con calcio d’inizio previsto alle ore 15, e sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport HD 253 e in ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021): laA torna in campo per il primo turno dopo la pausa natalizia. A Bergamo si sfideranno i nerazzurri e i neroverdi, in un match che promette spettacolo. Da una parte gli uomini di Gasperini, settimi in classifica a quota 22 punti, dopo un inizio di stagione fatto di un’altalena di emozioni fra campo e spogliatoio, dall’altra quelli di De Zerbi, quarti in graduatoria con 26 punti totalizzati sin qui, per molti la squadra rivelazione della stagione. Chi la spunterà in questo duello fatto di filosofia e talento? La parola al campo…l’unico giudice supremo.: la partita si terrà domenica 3 gennaio 2021, con calcio d’inizio previsto alle ore 15, e sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport HD 253 e in ...

