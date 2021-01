Anticipazioni Una Vita martedì 5 gennaio 2021 (Di domenica 3 gennaio 2021) martedì 5 gennaio 2021 – Felipe trova un accordo: dopo una serie di contrattazioni Felipe riesce a trovare finalmente un accordo con l’aguzzino di Marcia e quindi si dirige alla Banca per prelevare il denaro richiesto. Al momento della consegna dei soldi succede qualcosa di imprevisto, dato che dalla casa del commerciante si sentono due spari. L'articolo News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni (Di domenica 3 gennaio 2021)– Felipe trova un accordo: dopo una serie di contrattazioni Felipe riesce a trovare finalmente un accordo con l’aguzzino di Marcia e quindi si dirige alla Banca per prelevare il denaro richiesto. Al momento della consegna dei soldi succede qualcosa di imprevisto, dato che dalla casa del commerciante si sentono due spari. L'articolo News Programmi Tv.

venusleez : @Jennifer_c93 @ranges1967 lo temo anche io. Dalle anticipazioni parlano di “Dayane sola contro tutti” manco fosse u… - zazoomblog : Una vita anticipazioni 4 gennaio: la polizia irrompe in casa di Andrade - #anticipazioni #gennaio: #polizia - tuttopuntotv : Una vita, anticipazioni 4 gennaio: la polizia irrompe in casa di Andrade #unavita #anticipazioni - BMVPedrita : @Marzius821 @Valeriotta_ Io vorrei iniziare la tradizione di non dover leggere tre o quattro giorni prima sui giorn… - infoitcultura : Tempesta d'amore, anticipazioni dal 3 al 9 gennaio: una terribile accusa -