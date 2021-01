Vaccini in ritardo, contagi in crescita, ma le scuole riaprono. E si teme il disastro (Di sabato 2 gennaio 2021) E’ stato uno dei limiti se non il limite esiziale di questo Governo: trovarsi fermo in quella strana terra di nessuno che c’è tra la propaganda e l’approssimazione. E un altro esempio, eclatante, è dato dalla riapertura delle scuole. Per un Governo in difficoltà patente, con alleati irrequieti – il senatore Matteo Renzi ma certo, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 2 gennaio 2021) E’ stato uno dei limiti se non il limite esiziale di questo Governo: trovarsi fermo in quella strana terra di nessuno che c’è tra la propaganda e l’approssimazione. E un altro esempio, eclatante, è dato dalla riapertura delle. Per un Governo in difficoltà patente, con alleati irrequieti – il senatore Matteo Renzi ma certo, L'articolo proviene da Leggilo.org.

FrancescoBonif1 : Abbiamo chiesto il Mes e ci è stato detto che non serviva, salvo poi accorgersi che siamo in ritardo sui vaccini. F… - NicolaPorro : ?? #Fico da rivoluzionario a mito dell'establishment, la melassa sul discorso di #Mattarella, la caccia ai veglioni… - RobertoBurioni : Il problema in questo momento non sono Heather Parisi che non si vaccina o Enrico Montesano che non si fida. Il pro… - LBoschetti : RT @NicolaPorro: ?? #Fico da rivoluzionario a mito dell'establishment, la melassa sul discorso di #Mattarella, la caccia ai veglioni ribelli… - Futue_te_ipsum_ : @valentina_mulas Quando si è colonia da 150 anni di una nazione fondata da un popolo mafioso questi sono i risultat… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini ritardo Ritardi e strategia da rifare: ecco perché in Olanda i vaccini non sono ancora partiti EuropaToday Vaccino antinfluenzale: nell'Ats

Solo il 14,2% dei residenti nell’Ats Valpadana (province di Cremona e Mantova) hanno ricevuto la vaccinazione antinfluenzale. E la popolazione che doveva essere in cima alla lista delle priorità, ossi ...

Covid19, vaccinazioni a rilento in Sicilia, somministrate solo il 5,3% delle dosi

Sono state somministrate solo 2.471, il 5,3% dell disponibilità. Il dato è contento nel report della struttura comissariale nazionale. Dopo le prime dosi per il Vax Day del 27 dicembre, il 31 è arriva ...

Solo il 14,2% dei residenti nell’Ats Valpadana (province di Cremona e Mantova) hanno ricevuto la vaccinazione antinfluenzale. E la popolazione che doveva essere in cima alla lista delle priorità, ossi ...Sono state somministrate solo 2.471, il 5,3% dell disponibilità. Il dato è contento nel report della struttura comissariale nazionale. Dopo le prime dosi per il Vax Day del 27 dicembre, il 31 è arriva ...