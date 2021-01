Uomini e Donne, triste Natale per Gemma Galgani: ecco cos’è successo (Di sabato 2 gennaio 2021) Non c’è pace per Gemma Galgani: la dama del trono over di Uomini e Donne attendeva con ansia queste feste natalizie nella speranza di trascorrerle assieme al suo cavaliere del momento, il cinquantenne Maurizio Guerci. Ma così non è stato. Anzi, stando a quanto riportato dalle anticipazioni riguardanti l’ultima registrazione del 2020 del programma di Maria De Filippi, Maurizio non solo non è stato presente il giorno di Natale – né fisicamente, né telefonicamente – ma a Santo Stefano è addirittura sparito. Per questo motivo, Tina Cipollari ha ipotizzato abbia un’amante o comunque un’altra donna. Gemma Galgani ha trascorso il Natale senza Maurizio Guerci Martedì 29 gennaio 2020 stata registrata una nuova puntata di Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 2 gennaio 2021) Non c’è pace per: la dama del trono over diattendeva con ansia queste feste natalizie nella speranza di trascorrerle assieme al suo cavaliere del momento, il cinquantenne Maurizio Guerci. Ma così non è stato. Anzi, stando a quanto riportato dalle anticipazioni riguardanti l’ultima registrazione del 2020 del programma di Maria De Filippi, Maurizio non solo non è stato presente il giorno di– né fisicamente, né telefonicamente – ma a Santo Stefano è addirittura sparito. Per questo motivo, Tina Cipollari ha ipotizzato abbia un’amante o comunque un’altra donna.ha trascorso ilsenza Maurizio Guerci Martedì 29 gennaio 2020 stata registrata una nuova puntata die ...

