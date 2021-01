Uomini e Donne, Michele Dentice fuori dal Trono over: “È finito un incubo” (Di sabato 2 gennaio 2021) Michele Dentice lascia Uomini e Donne? Ebbene sì, l’avventura di Michele Dentice a Uomini e Donne sta per giungere al termine. L’affascinante cavaliere napoletano, per settimane al centro di rumors, mentre era impegnato a trovare la sua anima gemella nel dating show di Maria De Filippi. Tra una frequentazione e l’altra, l’ex conoscente di Roberta Di Padua si è reso conto che forse non è il luogo giusto per trovare l’amore, di conseguenza ha deciso di lasciare il programma di Canale 5, dando la notizia attraverso un lungo post sul suo account Instagram. Il suo percorso a Uomini e Donne Durante il suo percorso a Uomini e Donne, Michele Dentice ha fatto ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 2 gennaio 2021)lascia? Ebbene sì, l’avventura dista per giungere al termine. L’affascinante cavaliere napoletano, per settimane al centro di rumors, mentre era impegnato a trovare la sua anima gemella nel dating show di Maria De Filippi. Tra una frequentazione e l’altra, l’ex conoscente di Roberta Di Padua si è reso conto che forse non è il luogo giusto per trovare l’amore, di conseguenza ha deciso di lasciare il programma di Canale 5, dando la notizia attraverso un lungo post sul suo account Instagram. Il suo percorso aDurante il suo percorso aha fatto ...

