Stefano Bettarini ed Elisabetta Gregoraci erano amanti? “Lei metteva parrucche per nascondersi | Flavio scoprì tutto”

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 2 gennaio 2021) In queste ore stanno circolando delle indiscrezioni alquanto pesanti sued. Sul settimanale Oggi, infatti, il cantantePicchi ha dichiarato di essere a conoscenza di informazioni davvero interessanti sulla coppia. Pare che i due fossero legati da un amore molto profondo che, tuttavia, è stato interrotto a causa del rapporto che la showgirl aveva intrapreso conBriatore. Si tratta di indiscrezioni molto precise, pertanto, vediamo tutti i dettagli. Le pazzie diperRicordate quandoentrò in casa edgli disse di non rivelare cose inerenti il loro ...