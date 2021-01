Scuola, le regioni frenano sulla riapertura del 7 gennaio (Di domenica 3 gennaio 2021) A quattro giorni dalla riapertura delle scuole superiori al 50%, e non al 75% come stabilito dal governo nel Dpcm del 3 dicembre scorso, il presidente della conferenza delle regioni e presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini ieri ha detto che l’orientamento potrebbe cambiare di nuovo: «Il governo ci riconvochi se i dati preoccupano e prenderemo decisioni laiche». Favorevole a un lockdown più lungo, Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Speranza, insiste sulla necessità di non riaprire fino alla metà … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 3 gennaio 2021) A quattro giorni dalladelle scuole superiori al 50%, e non al 75% come stabilito dal governo nel Dpcm del 3 dicembre scorso, il presidente della conferenza dellee presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini ieri ha detto che l’orientamento potrebbe cambiare di nuovo: «Il governo ci riconvochi se i dati preoccupano e prenderemo decisioni laiche». Favorevole a un lockdown più lungo, Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Speranza, insistenecessità di non riaprire fino alla metà … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

