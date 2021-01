Scatti di storia e futuro a Mogadiscio

(Di sabato 2 gennaio 2021) Il catalogoe la sua evoluzione storico-urbanistica è l’occasione per ripercorrere ladella capitale somala e del paese, che si prepara alle elezioni tra speranze di pace e timori per i continui attacchi jihadisti. Leggi

lacittanews : Un bambino senzatetto è stato fotografato mentre dormiva abbracciato al suo cane. La foto e la storia del ragazzino… - atir_J : @andrea_picchio @mante Che bella storia - scatti davvero belli - zuccherodilana : @andrea_picchio @HMQueenBee Non conoscevo questa storia e questi scatti fantastici. Grazie ?? - tea_drop_ : @mariateresacip Ho pensato che avresti apprezzato questa storia e questi scatti. ?? - VelitchkaMusume : È uno degli scatti più famosi di sempre, eppure la storia che si cela dietro è sconosciuta a molti. Oggi, quindi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Scatti storia

Corriere della Sera

«Care concittadine e cari concittadini, quello che inizia sarà il mio ultimo anno come Presidente della Repubblica». Agli amanti ...Approvato il piano di interventi per gli edifici di culto di proprietà del Comune. In programma lavori per Santissima Annunziata, Carmine, Santo Spirito ...