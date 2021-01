Report dell’Iss di Capodanno Sale ancora l’indice Rt A rischio 3 Regioni

Leggi su chedonna

(Di sabato 2 gennaio 2021) Emergenza Covid,Rt. Lo dice ildidell’Istituto Superiore di Sanità. Tred’Italia sono aelevato Sonoalti i numeri della pandemia da Covid, in Italia come nel mondo. Nel Belpaese il virus torna a fare paura, con numeri in crescita. In particolare, a destare preoccupazione è L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it