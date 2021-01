Perché la Cybersecurity è al centro dello scontro politico

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 2 gennaio 2021) Lopiù spinoso tra il Primo Ministro e una parte consistente della sua maggioranza riguarda la delega ai Servizi segreti e, in particolar modo, la Fondazione per la Cyber sicurezza con la sua dotazione di fondi su cui Conte pare non voler delegare. Mala cyber sicurezza è divenuta così strategicamente importante da contribuire a mettere a rischio la tenuta del governo? Lo spionaggio economico è diventato una delle principali attività dei servizi segreti delle grandi potenze con l’obiettivo di ottenere o proteggere le informazioni più preziose dei settori economici attraverso la raccolta, la selezione e l’interpretazione di dati sensibili che riguardano anche i grandi progetti strategici infrastrutturali delle nazioni. Ed è evidente il conseguente potere e la responsabilità che deriva dall’essere al vertice di queste strutture, grazie ...