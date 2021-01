Nuove indagini sulla morte di Imane Fadil | no del gip all’archiviazione

(Di sabato 2 gennaio 2021) La richiesta dei legali della famiglia di, morta nel 2019, è stata accolta: gli accertamentidella modella non si fermano. OLIVIER MORIN/AFP via Getty ImagesPer stabilire la verità definitivadi, una delle testimoni chiave del “caso Ruby”, sono necessariee valutazioni, anche con ulteriori perizie. Lo ha stabilito il gip di Milano Alessandra Cecchelli, accogliendo la richiesta degli avvocati della famiglia e respingendo così la richiesta di archiviazione dei pm. Ti potrebbe interessare anche -> Morto Marco Formentini, l’unico sindaco leghista di Milano: aveva 90 anni Il giallodi ...

fanpage : Caso Ruby, il giudice chiede nuove indagini sulla morte di Imane Fadil, modella testimone chiave del processo - paoloangeloRF : Imane Fadil, la Procura: nuove indagini sulla morte della modella - Mirandola59 : RT @Virus1979C: Morte di Imane Fadil, il gip: 'No all'archiviazione, servono nuove indagini'. - MatttBBB : RT @massimoneri90: Il Gip: si indaghi ancora sulla morte di Imane Fadil - kiara86769608 : RT @massimoneri90: Il Gip: si indaghi ancora sulla morte di Imane Fadil -

