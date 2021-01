Morto Marco Formentini | primo e finora unico sindaco leghista di Milano

Leggi su chenews

(Di sabato 2 gennaio 2021) Ex socialista, poi passato alla Lega di Bossi, ne divenne il candidatodi, scelta fortemente sostenuta dai cittadini.(Facebook)Muore, all’età di 90 anni dopo una lunga malattia,. Ex Partigiano, ex socialista, aderisce alla Lega di Umberto Bossi, siamo negli anni di tangentopoli, della rivoluzione politica e sociale. La gente chiede il cambiamento, contro il vecchio sistema e la vecchia classe politica. La Lega lo candida alla Camera nel 1992 e poi adinel 1993. In entrambi i casi sarà un successo. Il 1993 è la stagione dei primi sindaci eletti con il nuovo sistema elettorale, quindi, scelti direttamente dalla gente.conquista i milanesi, e ...