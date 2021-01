Milan, Ibrahimovic tenta di trovare la Juve: lotta contro il tempo (Di sabato 2 gennaio 2021) Ibrahimovic tenta di trovare la Juventus: lotta contro il tempo per essere in campo il 6 gennaio contro la Juventus di Pirlo Zlatan Ibrahimovic, come riporta Tuttosport, ha ingaggiato una lotta contro il tempo per essere in campo il 6 gennaio contro la Juventus di Pirlo. Una gara che che potrebbe anche chiudere il discorso relativo alla lotta scudetto, qualora il Milan dovesse arrivare a quella sfida con un più tredici e magari portarsi a più sedici ma con i bianconeri che poi recupereranno la gara con il Napoli. Numeri ed ipotesi buttati lì che comunque hanno un fondamento. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021)dilantus:ilper essere in campo il 6 gennaiolantus di Pirlo Zlatan, come riporta Tuttosport, ha ingaggiato unailper essere in campo il 6 gennaiolantus di Pirlo. Una gara che che potrebbe anche chiudere il discorso relativo allascudetto, qualora ildovesse arrivare a quella sfida con un più tredici e magari portarsi a più sedici ma con i bianconeri che poi recupereranno la gara con il Napoli. Numeri ed ipotesi buttati lì che comunque hanno un fondamento. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

