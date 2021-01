Mensa Lodi, la Corte d’Appello respinge il ricorso della giunta leghista: “La delibera discrimina i bambini extracomunitari” (Di sabato 2 gennaio 2021) Il Comune di Lodi si è comportato in maniera discriminatoria nei confronti delle famiglie straniere. È la decisione storica della Corte d’Appello di Milano che lunedì ha emesso la sentenza che respinge l’appello dell’amministrazione condotta dalla leghista Sara Casanova sulla questione delle procedure per la richiesta di servizi individuali. Il caso era scoppiato nel 2017 quando la prima cittadina firmò una delibera di giunta che escludeva dall’accesso alle prestazioni sociali comunali gli extracomunitari che non riuscissero a comprovare, con documenti del Paese di origine, la loro condizione economica in patria. Un provvedimento che aveva dato origine ad un problema legato alla Mensa scolastica e allo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Il Comune disi è comportato in manieratoria nei confronti delle famiglie straniere. È la decisione storicadi Milano che lunedì ha emesso la sentenza chel’appello dell’amministrazione condotta dallaSara Casanova sulla questione delle procedure per la richiesta di servizi individuali. Il caso era scoppiato nel 2017 quando la prima cittadina firmò unadiche escludeva dall’accesso alle prestazioni sociali comunali gliche non riuscissero a comprovare, con documenti del Paese di origine, la loro condizione economica in patria. Un provvedimento che aveva dato origine ad un problema legato allascolastica e allo ...

PiazzapulitaLA7 : Due anni fa il Tribunale civile di Milano aveva condannato il Comune per aver discriminato i bambini stranieri che… - ilpost : Il comune di Lodi ha discriminato le famiglie straniere - PiazzapulitaLA7 : ?? Si è chiuso in appello il processo per il caso della mensa di Lodi che discriminava gli stranieri e che avevamo d… - clikservernet : Mensa Lodi, la Corte d’Appello respinge il ricorso della giunta leghista: “La delibera discrimina i bambini extraco… - EnricoGiunta : RT @fattoquotidiano: Mensa Lodi, la Corte d’Appello respinge il ricorso della giunta leghista: “La delibera discrimina i bambini extracomun… -

Ultime Notizie dalla rete : Mensa Lodi Mensa Lodi, la Corte d’Appello respinge il ricorso della giunta leghista: “La delibera discrimina… Il Fatto Quotidiano Sentenza di risarcimento per i bambini di Lodi esclusi dalla mensa scolastica

Michele Usuelli (Più Europa-Radicali): “Una vittoria per i piccoli e per la giustizia, lieti di essere stati al loro fianco fin dall’inizio” ...

Caso mense a Lodi, la Corte d’Appello conferma la condanna del Comune

La Corte d’Appello di Milano, martedì, ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale che, nel 2018, aveva condannato il Comune di Lodi ritenendo il regolamento sui servizi a domanda individua ...

Michele Usuelli (Più Europa-Radicali): “Una vittoria per i piccoli e per la giustizia, lieti di essere stati al loro fianco fin dall’inizio” ...La Corte d’Appello di Milano, martedì, ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale che, nel 2018, aveva condannato il Comune di Lodi ritenendo il regolamento sui servizi a domanda individua ...