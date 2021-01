Maltempo a Roma, cadono alberi e rami: 100 gli interventi dei Vigili del Fuoco (FOTO) (Di sabato 2 gennaio 2021) Ancora disagi per il Maltempo nella Capitale. Circa 100 gli interventi effettuati dal personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma nella giornata di oggi, sabato 2 gennaio. Molti gli alberi e i rami caduti per la pioggia e il forte vento, che ha travolto Roma e tutta la provincia. Leggi anche: Lo spettacolo della neve in provincia di Roma: tutto si tinge di bianco (FOTO) Resta massima l’allerta in tutto il Lazio: si prevedono venti di burrasca o burrasca forte dai quadranti meridionali e mareggiate lungo le coste esposte. 1 di 3 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 2 gennaio 2021) Ancora disagi per ilnella Capitale. Circa 100 glieffettuati dal personale deideldel Comando dinella giornata di oggi, sabato 2 gennaio. Molti glie icaduti per la pioggia e il forte vento, che ha travoltoe tutta la provincia. Leggi anche: Lo spettacolo della neve in provincia di: tutto si tinge di bianco () Resta massima l’allerta in tutto il Lazio: si prevedono venti di burrasca o burrasca forte dai quadranti meridionali e mareggiate lungo le coste esposte. 1 di 3 ...

emergenzavvf : 2.000 soccorsi effettuati dai #vigilidelfuoco per contrastare i danni causati dal #maltempo: alberi abbattuti, stru… - CorriereCitta : Maltempo a Roma, cadono alberi e rami: 100 gli interventi dei Vigili del Fuoco (FOTO) - stra_mae : RT @rep_roma: Maltempo, temporali e venti forti: allerta in tutto il Lazio da domenica per le prossime 36 ore [aggiornamento delle 18:38] h… - giuliog : RT @rep_roma: Maltempo, temporali e venti forti: allerta in tutto il Lazio da domenica per le prossime 36 ore [aggiornamento delle 18:38] h… - MrAndrewQ : Poi dicono che a #Roma non piove mai... Non smette più e se smette ricomincia #maltempo -