Lutto per Walter Nudo. L’ultimo saluto: “Rimarrai sempre nel mio cuore” (Di sabato 2 gennaio 2021) Anche se non è più in tv come un tempo Walter Nudo è un personaggio amatissimo dal pubblico. Nel 2018 ha trionfato al Grande Fratello Vip e prima ancora a L’Isola dei Famosi, poi dopo il malore la decisione di ritirarsi dalle scene. Ma sui social continua a essere attivissimo ed è lì che ha trasferito l’attività di cui si occupa ora, ovvero quella di ‘life coach’. Ma come tutti anche l’ex pugile ed ex modello condivide su Instagram i momenti più importanti della sua vita. Anche quelli tristi, come il secondo Lutto in famiglia che l’ha colpito poco fa. A settembre scorso Walter aveva parlato ai suoi fan della perdita di zia Maria con una bella foto con lei accompagnata da una lettera d’addio. (Continua dopo la foto) “Oggi zia Maria ci ha lasciato, …la sua anima ha deciso che era ora di tornare a casa. Non dimentichero? ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 2 gennaio 2021) Anche se non è più in tv come un tempoè un personaggio amatissimo dal pubblico. Nel 2018 ha trionfato al Grande Fratello Vip e prima ancora a L’Isola dei Famosi, poi dopo il malore la decisione di ritirarsi dalle scene. Ma sui social continua a essere attivissimo ed è lì che ha trasferito l’attività di cui si occupa ora, ovvero quella di ‘life coach’. Ma come tutti anche l’ex pugile ed ex modello condivide su Instagram i momenti più importanti della sua vita. Anche quelli tristi, come il secondoin famiglia che l’ha colpito poco fa. A settembre scorsoaveva parlato ai suoi fan della perdita di zia Maria con una bella foto con lei accompagnata da una lettera d’addio. (Continua dopo la foto) “Oggi zia Maria ci ha lasciato, …la sua anima ha deciso che era ora di tornare a casa. Non dimentichero? ...

