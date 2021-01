Le interviste alla vigilia di Parma-Torino (Di sabato 2 gennaio 2021) Domani, domenica 3 gennaio, il Parma ospiterà il Torino al Tardini, nella prima giornata del nuovo anno. Per ambedue il 2020 è stato tutto fuorché indimenticabile, e in questa prima partita del 2021 sicuramente vorranno scacciare i fantasmi e le paure di inizio stagione per ripartire col piede giusto. Di seguito le interviste ai protagonisti alla vigilia di Parma-Torino. COS’HANNO DETTO GLI ALLENATORI IN CONFERENZA STAMPA? Come di consueto i tecnici delle squadre hanno parlato il giorno prima della partita, e nel hanno parlato del momento delle loro squadre e dell’importanza capitale di questo scontro diretto per la salvezza. LE PAROLE DI GIAMPAOLO, TECNICO DEI GRANATA Il Torino, ultimo in Serie A prima della pausa, nel mese di gennaio non ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 2 gennaio 2021) Domani, domenica 3 gennaio, ilospiterà ilal Tardini, nella prima giornata del nuovo anno. Per ambedue il 2020 è stato tutto fuorché indimenticabile, e in questa prima partita del 2021 sicuramente vorranno scacciare i fantasmi e le paure di inizio stagione per ripartire col piede giusto. Di seguito leai protagonistidi. COS’HANNO DETTO GLI ALLENATORI IN CONFERENZA STAMPA? Come di consueto i tecnici delle squadre hanno parlato il giorno prima della partita, e nel hanno parlato del momento delle loro squadre e dell’importanza capitale di questo scontro diretto per la salvezza. LE PAROLE DI GIAMPAOLO, TECNICO DEI GRANATA Il, ultimo in Serie A prima della pausa, nel mese di gennaio non ...

VoceGiallorossa : ???Venturi: 'Avessi potuto, sarei rimasto tutta la carriera alla @OfficialASRoma' #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA - VayBe89 : RT @kaotic8087: @Santina80868490 Ma infatti lui ha sempre inteso lavorativamente parlando. Anche nelle interviste quando dice siamo diventa… - romeroburgo1 : @Tg3web Complimenti alla redazione per la lunghissima intervista a bonaccini. Adesso aspetto lo stesso tempo per in… - PhilipKokotler : @artandcultblog @museo_marta Per qualsiasi ulteriore info sono a disposizione anche per interviste alla direttrice Degl’Innocenti - CarloMartootchy : @Dulafive Io non sto facendo il simpatico. Ti ho letteralmente scritto 'aspetto le interviste pre partita per giudi… -

Ultime Notizie dalla rete : interviste alla 2020, protagonisti della lotta alla crisi climatica: le interviste di Green&Blue La Repubblica BUFERA IN GERMANIA, DOSI A SORTEGGIO IN RSA

VATICANO/Il Papa e l'amore per lo sport, i 7 grandi valori News "Pregate per me, perché non smetta di allenarmi con Dio", in un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello sport Pap ...

Zotti: "Sono cresciuto a Trigoria, la Roma sarà sempre qualcosa di speciale"

Il doppio ex di Roma e Sampdoria Carlo Zotti ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club giallorosso: Roma-Sampdoria è la partita del suo esordio con la Roma. Era il 18 gennaio ...

VATICANO/Il Papa e l'amore per lo sport, i 7 grandi valori News "Pregate per me, perché non smetta di allenarmi con Dio", in un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello sport Pap ...Il doppio ex di Roma e Sampdoria Carlo Zotti ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club giallorosso: Roma-Sampdoria è la partita del suo esordio con la Roma. Era il 18 gennaio ...