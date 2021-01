La vita è bella, Roberto Benigni e la morte di Guido: "Volevano censurarla" (Di sabato 2 gennaio 2021) Secondo Roberto Benigni i dirigenti dello studio cinematografico e i censori Volevano tagliare la scena finale de La vita è bella. Lo studio cinematografico voleva censurare il finale de La vita è bella, secondo quanto dichiarato da Roberto Benigni, omettendo la scena della morte di Guido. Molte persone, sia in Italia che all'estero, tra cui i dirigenti dello studio, Volevano un finale allegro, gioioso, e Roberto dovette lottare per evitare che la scena venisse tagliata nella fase finale di montaggio. Durante un'intervista, a proposito di questa sequenza, Benigni ha dichiarato: "Questa scena è stata la più difficile da far arrivare sul ... Leggi su movieplayer (Di sabato 2 gennaio 2021) Secondoi dirigenti dello studio cinematografico e i censoritagliare la scena finale de La. Lo studio cinematografico voleva censurare il finale de La, secondo quanto dichiarato da, omettendo la scena delladi. Molte persone, sia in Italia che all'estero, tra cui i dirigenti dello studio,un finale allegro, gioioso, edovette lottare per ere che la scena venisse tagliata nella fase finale di montaggio. Durante un'intervista, a proposito di questa sequenza,ha dichiarato: "Questa scena è stata la più difficile da far arrivare sul ...

