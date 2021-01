Cagliari | Sottil | “Qui per Di Francesco Napoli? Mi stimola la sfida con Insigne…”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 2 gennaio 2021) Riccardo, attaccante del, è stato intervistato dal canale YouTube della Lega Serie A. Il giovane esterno offensivo ha parlato della stagione in Sardegna e delle sue grandi motivazioni per la stagione. Un pensiero, poi, anche al match contro il, prossimadi campionato.: "Alanche per Di..."caption id="attachment 1043809" align="alignnone" width="539"(getty images)/captionSulle sue doti migliori,ha commentato: "Sono un giocatore estroso, che fa del dribbling e delle accelerazioni le sue armi migliori. Nella mia testa non è cambiato niente: l'obiettivo è quello di lavorare giorno dopo giorno nei minimi particolari, che sono quelli che fanno la differenza per ambire a ...