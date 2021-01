Autostrade: nessun aumento dei pedaggi dal 1° gennaio 2021 (Di sabato 2 gennaio 2021) Il Ministero dei Trasporti ha comunicato che non ci sarà alcun incremento dei pedaggi sul 98% della rete autostradale italiana. La norma presente nel decreto Milleproroghe prevede la sospensione di ogni adeguamento tariffario verso le società per le quali è in corso l’aggiornamento del rapporto concessionario. Le eventuali variazioni verranno applicate solamente al momento della definizione dei nuovi contratti. nessun aumento nemmeno per le società con un contratto in scadenza e in attesa di riaffidamento della concessione. pedaggi autostradali Solamente le società Autovia Padana e Bre.Be.Mi. – Brescia, Bergamo, Milano, hanno ricevuto un adeguamento dei prezzi. Per il collegamento Brescia-Bergamo-Milano l’incremento deriva dall’inflazione dello 0,5% e dal parametro “riequilibrio” pari al 2,9% per un totale del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 2 gennaio 2021) Il Ministero dei Trasporti ha comunicato che non ci sarà alcun incremento deisul 98% della rete autostradale italiana. La norma presente nel decreto Milleproroghe prevede la sospensione di ogni adeguamento tariffario verso le società per le quali è in corso l’aggiornamento del rapporto concessionario. Le eventuali variazioni verranno applicate solamente al momento della definizione dei nuovi contratti.nemmeno per le società con un contratto in scadenza e in attesa di riaffidamento della concessione.autostradali Solamente le società Autovia Padana e Bre.Be.Mi. – Brescia, Bergamo, Milano, hanno ricevuto un adeguamento dei prezzi. Per il collegamento Brescia-Bergamo-Milano l’incremento deriva dall’inflazione dello 0,5% e dal parametro “riequilibrio” pari al 2,9% per un totale del ...

Le eventuali variazioni verranno applicate solamente al momento della definizione dei nuovi contratti. Nessun aumento nemmeno per le società con un contratto in scadenza e in attesa di riaffidamento ...

