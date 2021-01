Atalanta-Sassuolo, Gasperini: “Pronti a ripartire, vogliamo far bene! Gomez? Non ho più risposte” (Di sabato 2 gennaio 2021) "Stiamo preparando una partita, poi un'altra tra tre giorni e tra una settimana. Questi sono gli obiettivi".Ha esordito così in conferenza stampa il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida contro il Sassuolo - la prima del 2021 -, in programma domani, domenica 3 gennaio alle 15.00, al 'Gewiss Stadium'.Di seguito, le sue dichiarazioni."Domani ripartiamo da Sassuolo. Si riparte, anche se non ci siamo mai fermati. Questa settimana è stata buona: siamo Pronti per questo nuovo tour de force. Abbiamo tanta voglia di far bene. Tutti hanno le pile molto cariche. Il Sassuolo è una squadra di valore. Hanno mantenuto più o meno gli stessi inserendo altri elementi di qualità. Sarà una partita importante. Franata in casa del Bologna? Al Dall’Ara abbiamo fatto bene per ... Leggi su mediagol (Di sabato 2 gennaio 2021) "Stiamo preparando una partita, poi un'altra tra tre giorni e tra una settimana. Questi sono gli obiettivi".Ha esordito così in conferenza stampa il tecnico dell', Gian Piero, alla vigilia della sfida contro il- la prima del 2021 -, in programma domani, domenica 3 gennaio alle 15.00, al 'Gewiss Stadium'.Di seguito, le sue dichiarazioni."Domani ripartiamo da. Si riparte, anche se non ci siamo mai fermati. Questa settimana è stata buona: siamoper questo nuovo tour de force. Abbiamo tanta voglia di far bene. Tutti hanno le pile molto cariche. Ilè una squadra di valore. Hanno mantenuto più o meno gli stessi inserendo altri elementi di qualità. Sarà una partita importante. Franata in casa del Bologna? Al Dall’Ara abbiamo fatto bene per ...

