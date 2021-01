Affari Tuoi, Carlo Conti pronto alla sfida con C’è Posta per Te: «Mi preoccupo di prendere una buona fetta di spettatori» (Di sabato 2 gennaio 2021) Carlo Conti - Affari Tuoi (Viva gli Sposi!) Affari Tuoi (Viva gli Sposi!), il rinnovato gioco dei pacchi, Continua questa sera su Rai 1 con la seconda puntata, dopo l’ottimo riscontro di pubblico all’esordio sette giorni fa (5 milioni di spettatori e il 19% di share la sera di Santo Stefano). Da sabato prossimo, però, arriva il programma più forte della concorrenza: C’è Posta per Te di Maria De Filippi. Carlo Conti non si mostra troppo preoccupato: “In questa fase della vita non guardo più i dati d’ascolto. C’è spazio per tutti, mi preoccupo di prendere una buona fetta di spettatori e di fare compagnia. Con Maria ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 2 gennaio 2021)(Viva gli Sposi!)(Viva gli Sposi!), il rinnovato gioco dei pacchi,nua questa sera su Rai 1 con la seconda puntata, dopo l’ottimo riscontro di pubblico all’esordio sette giorni fa (5 milioni die il 19% di share la sera di Santo Stefano). Da sabato prossimo, però, arriva il programma più forte della concorrenza: C’èper Te di Maria De Filippi.non si mostra troppo preoccupato: “In questa fase della vita non guardo più i dati d’ascolto. C’è spazio per tutti, midiunadie di fare compagnia. Con Maria ...

