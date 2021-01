Sino al 10 Gennaio ancora Neve forte in molte regioni (Di venerdì 1 gennaio 2021) Previsioni meteo Neve Europa.Ultimamente abbiamo parlato, ripetutamente, di quel che potrebbe accadere nel corso del bimestre Gennaio-febbraio. Tranquilli però, non abbiamo la minima intenzione di trascurare quel che accadrà a stretto giro. Perché le condizioni meteo, non vi sarà sfuggito, si mantengono invernali. Eh già, l’Alta Pressione delle Azzorre non ha la minima intenzione di abbandonare la posizione attuale: rimarrà piantata in Atlantico, più precisamente tra l’omonimo arcipelago e l’Islanda. Non solo, approfitterà dello sviluppo di una struttura anticiclonica scandinava e proverà a dargli la mano, strutturando un ulteriore blocco delle correnti atlantiche. Significa che l’ampia depressione fredda continuerà a stazionare sull’Europa centro occidentale e nel moto ciclonico invierà nuovi impulsi freddi sulle nostre regioni. ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 1 gennaio 2021) Previsioni meteoEuropa.Ultimamente abbiamo parlato, ripetutamente, di quel che potrebbe accadere nel corso del bimestre-febbraio. Tranquilli però, non abbiamo la minima intenzione di trascurare quel che accadrà a stretto giro. Perché le condizioni meteo, non vi sarà sfuggito, si mantengono invernali. Eh già, l’Alta Pressione delle Azzorre non ha la minima intenzione di abbandonare la posizione attuale: rimarrà piantata in Atlantico, più precisamente tra l’omonimo arcipelago e l’Islanda. Non solo, approfitterà dello sviluppo di una struttura anticiclonica scandinava e proverà a dargli la mano, strutturando un ulteriore blocco delle correnti atlantiche. Significa che l’ampia depressione fredda continuerà a stazionare sull’Europa centro occidentale e nel moto ciclonico invierà nuovi impulsi freddi sulle nostre. ...

MarioGuglielmi : Allerta Meteo Neve Gialla in provincia di Imperia sino alle 15 di sabato 2 gennaio - Rivierapress24 : Allerta Meteo Neve Gialla in provincia di Imperia sino alle 15 di sabato 2 gennaio - CorriereQ : Sino al 10 Gennaio Neve forte in molte regioni - ValerioUrso2 : ?? Attenzione. Allerta gialla per neve nei comuni dell'entroterra del ponente ligure prolungata sino alle ore 15 di… - 15Franco14 : @SkyTG24 Sino al 6 gennaio l'Italia è tutta zona rossa, il 7 magicamente riaprono le scuole. -

Ultime Notizie dalla rete : Sino Gennaio Zona rossa Capodanno. Visite agli amici e ai parenti: i divieti (e le multe), ecco cosa si può fare Il Messaggero Berceto – “Freni a mano” sulla neve: denunciati sei giovanissimi

I Carabinieri del Comando Provinciale di Parma, a partire dal primo pomeriggio di ieri e sino alle prime luci del nuovo anno, su tutto il territorio - ParmaPress24 ...

Cagliari, controlli a tappeto della Polizia municipale: 3 sanzioni

Il 31 dicembre la Polizia Municipale ha impiegato 38 pattuglie per il controllo del territorio e, in particolare, 12 pattuglie nell’arco orario dalle 17,00 e sino alle 7 del 1° gennaio 2021. Sono stat ...

I Carabinieri del Comando Provinciale di Parma, a partire dal primo pomeriggio di ieri e sino alle prime luci del nuovo anno, su tutto il territorio - ParmaPress24 ...Il 31 dicembre la Polizia Municipale ha impiegato 38 pattuglie per il controllo del territorio e, in particolare, 12 pattuglie nell’arco orario dalle 17,00 e sino alle 7 del 1° gennaio 2021. Sono stat ...