**Saldi: Confcommercio, il Covid taglia di un miliardo la spesa** (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. (Adnkronos) – Anche quest’anno lo shopping dei saldi interessa oltre 15 milioni di famiglie e ogni persona spenderà circa 110 euro, muovendo però in totale 4 miliardi di euro contro i 5 miliardi dell’anno scorso. Sono questi, secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, i numeri dei saldi invernali che domani partiranno in Basilicata, Valle d’Aosta e Molise. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. (Adnkronos) – Anche quest’anno lo shopping dei saldi interessa oltre 15 milioni di famiglie e ogni persona spenderà circa 110 euro, muovendo però in totale 4 miliardi di euro contro i 5 miliardi dell’anno scorso. Sono questi, secondo le stime dell’Ufficio Studi, i numeri dei saldi invernali che domani partiranno in Basilicata, Valle d’Aosta e Molise. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

FederModaItalia : RT @messveneto: Avvio saldi in ordine sparso, slittano in zona rossa: Federmoda (Confcommercio): i ristori siano proporzionati a perdite ht… - MassimoTorti : RT @messveneto: Avvio saldi in ordine sparso, slittano in zona rossa: Federmoda (Confcommercio): i ristori siano proporzionati a perdite ht… - Umbria24 : Terni tra saldi e parcheggi gratis, Confcommercio: «Bene, ma non basta» - alcinx : RT @ansa_economia: Covid: possibile cambio data avvio saldi in alcune regioni. Confcommercio, il calendario provvisorio #ANSA - ansa_economia : Covid: possibile cambio data avvio saldi in alcune regioni. Confcommercio, il calendario provvisorio #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : **Saldi Confcommercio **Saldi: Confcommercio, il Covid taglia di un miliardo la spesa** Il Tempo SALDI, CONFCOMMERCIO: COVID

Un calendario quello dei saldi invernali di quest’anno che si presenta come un vero rebus. Iniziano le svendite in alcune regioni, Basilicata, Valle d’Aosta e Molise, domani 2 gennaio in un’Italia in ...

Saldi: al via da domani in Basilicata, Valle d'Aosta e Molise

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - Al via la stagione dei saldi invernali. Da Domani iniziano ufficialmente le svendite in alcune regioni, Basilicata, Valle ...

Un calendario quello dei saldi invernali di quest’anno che si presenta come un vero rebus. Iniziano le svendite in alcune regioni, Basilicata, Valle d’Aosta e Molise, domani 2 gennaio in un’Italia in ...Roma, 1 gen. (Adnkronos) - Al via la stagione dei saldi invernali. Da Domani iniziano ufficialmente le svendite in alcune regioni, Basilicata, Valle ...