Roma, centinaia di uccelli in strada: uccisi dai botti di Capodanno (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma. Una vera e propria strage di uccelli ieri notte in via Cavour, a Roma. I volatili, probabilmente spaventati dai botti di Capodanno, sono scappati impauriti e si sono schiantati contro i fili dell'alta tensione in tutto il centro storico della Capitale.

