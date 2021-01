Napoli | Osimhen positivo al coronavirus | è in isolamento

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Victorè risultatoal. L’attaccante delè rientrato in Italia dal Belgio, dove si sta sottoponendo ad alcune cure per guarire dal suo infortunio, ma il canonico tampone effettuato prima dell’ingresso nel nostro paese ha riscontrato la positività al Covid-19 dell’attaccante, che è stato subito posto in. Come spiega lo stesso club partenopeo, il centravanti non ha avuto contatti con il resto del gruppo squadra. SportFace.