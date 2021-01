Morto un 13enne ad Asti per l' esplosione di un petardo

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Unadpoco dopo la mezzanotte per le lesioni all'addome causate da un, nel campo nomadi dove viveva. Un ferito grave a Milano, dove per la prima volta, stando al dimezzato ...

Capodanno, il bilancio dei botti: 13enne morto ad Asti, ferito da un petardo all'addome - Asti, viene ferito da petardo: morto 13enne

Un ragazzo di 13 anni è morto in seguito allo scoppio causato da un petardo che gli ha causato gravi danni all’addome. E’ successo all’interno del campo nomadi di via Guerra ad Asti dopo la mezzanotte ...Botti di Capodanno. Un ordigno ha ucciso un 13enne ad Asti mentre è in condizioni critiche una donna ferita alla testa da un proiettile vagante a Napoli. Nel capoluogo partenopeo solo otto feriti è un ...