Mattarella: oltre 15 milioni di telespettatori, il più seguito dal 1986 (2) (Di venerdì 1 gennaio 2021) (Adnkronos) – In particolare 7 milioni 442mila 545 telespettatori hanno seguito il messaggio su Raiuno; un milione 56mila 315 su Raidue; un milione 44mila 796 su Raitre; 131mila 571 su Rainews 24, per complessivi nove milioni 675mila 227 sui canali della tv pubblica. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

HuffPostItalia : Mattarella, discorso da record di ascolti: oltre 15 milioni davanti alla tv per il messaggio di fine anno - Adnkronos : Discorso #Mattarella, record ascolti: oltre 15 milioni di telespettatori - repubblica : Mattarella, mai cosi tanti alla tv, oltre 15 milioni per il suo messaggio di fine anno: share del 60% - MICIO7BEAR : RT @HuffPostItalia: Mattarella, discorso da record di ascolti: oltre 15 milioni davanti alla tv per il messaggio di fine anno - osservando001 : RT @AlfioKrancic: +++Break News+++ Oltre 60 milioni di persone hanno seguito il discorso di fine anno del PdR Mattarella. Scene di entusias… -