Le ceneri di Pablito in un’urna a forma di Coppa del Mondo - FOTO (Di venerdì 1 gennaio 2021) La figura di Paolo Rossi resterà per sempre legata al successo Azzurro del 1982, quando l'Italia sollevò al cielo la sua terza Coppa del Mondo a distanza di troppi lustro dall'ultima. Pablito è uno... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 1 gennaio 2021) La figura di Paolo Rossi resterà per sempre legata al successo Azzurro del 1982, quando l'Italia sollevò al cielo la sua terzadela distanza di troppi lustro dall'ultima.è uno...

SilvestriP : Le ceneri di Paolo Rossi (Pablito) in un’urna a forma di Coppa del Mondo - FOTO #ASRoma #Juventus #Inter #Napoli… - Vinc1955 : RT @SaraMeini: Le ceneri di #PaoloRossi saranno custodite in un’urna a forma di Coppa del Mondo. Svelata durante la commemorazione a #Prato… - infoitsport : Prato saluta il suo Pablito: in Duomo ceneri in un'urna come Coppa del mondo - Sportmediaset - iltirreno : Commemorazione solenne in Duomo a Prato, dove la moglie Federica ha portato nell'urna a forma di Coppa del mondo le… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Prato saluta il suo #Pablito: in Duomo ceneri in un'urna come Coppa del mondo. #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : ceneri Pablito Le ceneri di Pablito in un’urna a forma di Coppa del Mondo - FOTO Gazzetta del Sud Le ceneri di Pablito in un’urna a forma di Coppa del Mondo

La figura di Paolo Rossi resterà per sempre legata al successo Azzurro del 1982, quando l'Italia sollevò al cielo la sua terza Coppa del Mondo a distanza di ...

In diretta su Tv Prato la commemorazione esequiale in ricordo di Paolo Rossi

In particolare la commemorazione esequiale prevede delle letture, l’omelia del vescovo Giovanni Nerbini, il rito dell’eucaristia e una preghiera finale. Sarà trasmessa in diretta su Tv Prato la commem ...

La figura di Paolo Rossi resterà per sempre legata al successo Azzurro del 1982, quando l'Italia sollevò al cielo la sua terza Coppa del Mondo a distanza di ...In particolare la commemorazione esequiale prevede delle letture, l’omelia del vescovo Giovanni Nerbini, il rito dell’eucaristia e una preghiera finale. Sarà trasmessa in diretta su Tv Prato la commem ...